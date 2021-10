Ruba alimenti al supermercato, bloccato dai vigilantes e denunciato

E’ stato bloccato dai vigilantes e denunciato dalla polizia un ladro entrato in azione ieri (18 ottobre) attorno alle 12,21 al supermercato Esselunga di via Cisanello a Pisa.

Nei guai è finito un uomo di 33 anni, bloccato con alimenti trafugati agli scaffali. Secondo quanto ricostruito, il malviventi si era nascosto addosso la merce per svariate decine di euro, ma è stato bloccato in attesa dell’ arrivo della polizia. L’uomo è stato prelevato dai poliziotti e, dopo le formalità di rito, denunciato per furto aggravato. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato.