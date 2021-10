Vaccino Pfizer pronto per l’uso: Ema dà l’ok alle dosi non diluibili

Stop alla diluizione del vaccino, anche per evitare errori (come successi nei mesi scorsi con persone che al posto di una hanno ricevuto più dosi).

Da ora in poi il vaccino Pfizer sarà disponibile in confezioni da 10 flaconcini e potrà essere conservato in frigorifero a una temperatura fra i 2 e gli 8 gradi fino a 10 settimane.

“Queste differenze forniranno migliori opzioni di stoccaggio, trasporto e logistica per la distribuzione e la somministrazione del vaccino – spiega Ema – La nuova formulazione sarà disponibile in un lancio graduale a partire dall’inizio del 2022″.

Ema ha anche autorizzatto la produzione del vaccino anti-Covid in 2 stabilimenti italiani: la Patheon di Monza e la Catalent di Anagni.