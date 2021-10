Avvallamento in FiPiLi, scatta il restringimento della carreggiata

Disagi questa mattina (21 ottobre) attorno alle 10 sulla FiPiLi per un incidente stradale avvenuto tra lo svincolo di Santa Croce sull’Arno e Montopoli in direzione di Livorno.

Non è l’unico problema riscontrato in mattinata sulla strada di grande comunicazione. Al chilometro 7+500, nel territorio del comune di Firenze e in direzione del capoluogo è stato segnalato un avvallamento della carreggiata. Tecnici a lavoro per capire le cause: nel frattempo è scattato il restringimento a una corsia per circa 700 metri.

Da ieri sera è stato riscontrato l’avvallamento di dieci-dodici centimetri, per una lunghezza di 20 metri. E’ stata quindi chiusa d’urgenza la corsia di marcia in direzione Firenze, con restringimento di carreggiata a una corsia, dal km 8 al 7,3, per circa 700 metri, perché l’avvallamento è in prossimità di una curva. I tecnici sono a lavoro per capire la causa, ispezionando anche gli elementi a valle della strada (a destra per chi viene verso Firenze) e garantendo le condizioni di sicurezza.