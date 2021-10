Incidente in FiPiLi, code in direzione San Miniato

Code si stanno formando tra le uscite di Santa Croce sull’Arno e San Miniato in direzione di Firenze, sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno.

Intorno alle 10 di oggi 21 ottobre infatti, in corsia di sorpasso si sono scontrati un furgone e un’automobile mentre percorrevano la FiPiLi tra Santa Croce e San Miniato. Per soccorrere un ferito, sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco. La persona è stata trasportata all’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure e gli accertamenti del caso, ma le sue condizioni non appaiono preoccupanti.