Morto sul lavoro a Santa Croce sull’Arno, fissato il funerale a Santa Maria a Monte

E’ tornato a Santa Maria a Monte ieri 20 ottobre. In attesa della celebrazione del funerale, sabato 23 ottobre alle 15,30 nella chiesa parrocchiale. Per conoscere i dettagli dell’autopsia sul corpo di Vincenzo Garone, l’operaio morto sabato in un incidente sul lavoro a Santa Croce sull’Arno (qui la notizia), servirà ancora tempo ma nulla lascerebbe pensare a qualcosa che non sia un incidente fatale.

Resta sotto sequestro per gli accertamenti, intanto, il mezzo sul quale l’uomo lavorava, per verificarne il corretto funzionamento. Indagato, al momento, il titolare della ditta: atto dovuto e necessario a tutela proprio dell’imprenditore.