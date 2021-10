Polizia e vigili del fuoco soccorrono un’anziana caduta in casa

Polizia e vigili del fuoco soccorrono un’anziana ipovedente caduta nella propria abitazione. E’ successo questa mattina (22 ottobre) in un’abitazione di via 24 Maggio a Pisa.

Gli agenti della polizia sono intervenuti insieme ai pompieri a casa dell’anziana, dopo che questa aveva dato l’allarme. Sul posto è giunto anche il 118 che ha visitato la signora, che fortunatamente non ha avuto bisogno delle cure del 118.

Un altro intervento della polizia in abitazione non ha avuto purtroppo il lieto fine. Una donna di origini cinesi di 51 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva colazione, in una casa di via Italo Simon, sempre a Pisa. A dare l’allarme è stata l’amica da cui la vittima era ospite. Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale in quanto i familiari della donna, residenti a Napoli, non hanno potuto garantire nell’immediato la presa in carico della salma.