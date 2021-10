Scoperto dai vigilantes a rubare da Ikea

E’ stato sorpreso a rubare al supermercato Ikea ai Navicelli, a Pisa.

E’ successo ieri (22 ottobre): l’uomo è stato fermato dalla vigilanza dopo aver superato le casse senza pagare della merce, per l’ammontare di alcune decine di euro. L’uomo è stato identificato dai poliziotti intervenuti ed ha deciso di pagare quanto dovuto e la Direzione non ha inteso procedere nei suoi confronti per il tentato furto.