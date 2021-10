Due feriti nell’incidente in FiPiLi fra San Miniato Basso ed Empoli

Tre mezzi sanitari impegnati, due feriti anche se in modo lieve. È questo il bilancio dell’incidente che si è verificato in serata sulla FiPiLi fra lo svincolo di San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione Firenze poco prima delle 19.

Sul posto, oltre ai mezzi sanitari inviati dalla centrale unica del 118 anche la Polstrada e i tecnici della Società Autostrade che gestisce la tratta. Code si sono verificate nel traffico in entrambe le direzioni.

Dei due feriti uno è stato trattato sul posto, l’altro è stato condotto in codice verde all’ospedale San Giuseppe di Empoli.