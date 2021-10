Dal divieto di avvicinamento al carcere: misura cautelare per un 25enne

Misura cautelare in carcere quella notificata ieri (23 ottobre) dai carabinieri di Fucecchio ad un 25enne originario della Tunisia in sostituzione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il destinatario della misura, richiesta dai militari e disposta dal tribunale di Pisa, è stato più volte denunciato poiché sospettato di essere l’autore di svariati furti avvenuti a Fucecchio. Lo scorso 17 ottobre era finito in carcere per aver violato la misura cautelare di avvicinamento alla parte offesa a cui era sottoposto.

In quell’occasione, ricercato dai militari dopo l’ennesimo furto di cui è sospettato, fu trovato, in flagranza, mentre stava litigando con la ex convivente nei cui confronti aveva il divieto di avvicinarsi per degli episodi di maltrattamenti avvenuti in provincia di Pisa (da qui la competenza di quel tribunale ed il relativo procedimento penale ancora in corso), dove i due convivevano.

Scoperto, fermato e controllato dai militari, tentò di opporsi all’arresto per aver violato la misura cautelare a cui era sottoposto.