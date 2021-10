Precipitata dalla torretta del museo Leonardiano a Vinci, turista muore al Cto di Firenze

È morta la turista tedesca 79enne precipitata ieri (23 ottobre) dalla torretta del museo Leonardiano a Vincia facendo un volo di tre metri.

L’anziana era in visità alla cittadina col marito, assieme ad una comitiva, quando è caduta dalla spalletta.

Da subito le sue condizioni era sembrate gravi al personale del 118 intervenuto sul posto, tanto che era stata portata al Cto di Firenze.

A dare notizia della morte è stato il sindaco di Vinci Giusppe Torchia sui social. “La signora – ha spiegato il primo cittadino – caduta ieri in via La Pira, nel centro storico di Vinci, trasportata in elisoccorso a Careggi, purtroppo è deceduta. È una brutta notizia che mi provoca un grande sgomento. Esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale al marito ed alla famiglia”.