Vestito di scuro e incappucciato si aggira tra le auto in sosta, denunciato: aveva due coltelli

I carabinieri di Empoli hanno denunciato per porto di armi o strumenti atti ad offendere un 21enne.



Nella notte appena trascorsa, i militari del radiomobile sono intervenuti a Vinci, nella frazione di Spicchio, dove era stata segnalata la presenza di un individuo vestito di scuro e con un cappuccio in testa che si aggirava con fare sospetto.

Prontamente intervenuti, i militari hanno individuato un giovane che si stava aggirando tra le autovetture in sosta.

Fermato e perquisito, il 21enne è stato trovato in possesso di due coltelli multiuso, uno custodito in una tasca del giubbotto, mentre l’altro nello zaino che aveva sulle spalle, posti sotto sequestro.

Portato in caserma per essere sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento in quanto privo di documenti, è risultato essere di origine straniera ma con cittadinanza italiana, di fatto senza fissa dimora. Per lui è scattata la denuncia per porto d’armi.