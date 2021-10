Malore per un bambino di 12 anni, finisce in ospedale

Malore per un bambino di 12 anni questa mattina a San Miniato. Il bimbo della scuola secondaria, per cause che non è stato possibile accertare, il dirigente scolastico non era al corrente dell’accaduto, ha avuto un malore, probabilmente all’uscita da scuola o forse già fuori dall’edificio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e il personale sanitario, visti i sintomi apparenti, riconducivili a un problema cardiologico, per quanto la situazione non risultasse grave ha ritenuto necessario il trasporto all’ospedale San Giuseppe di Empoli.