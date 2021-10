Auto rubata a San Miniato ritrovata con le targhe di altre due vetture

Tre automobili rubate a San Miniato, ma solo una è stata ritrovata. Delle altre due, ci sono due targhe, attaccate a quell’auto e appartenenti a due veicoli diversi. A ritrovarle è stata una pattuglia della squadra Volanti della Questura di Pisa a Riglione. Erano circa le 8,30 di ieri 25 ottobre quando gli agenti sono arrivati sul posto, dove era stata segnalata la presenza di un’autovettura sospetta.

Subito gli agenti si sono accorti che le targhe anteriore e posteriore non combaciavano e il veicolo, una Ford Escort verde, era stata rubata nella notte a San Miniato. Il proprietario, che non si era ancora accorto di aver subito il furto, è subito arrivato sul posto per la denuncia e la restituzione contestuale.

Le targhe non erano però della sua auto: sono infatti risultate intestate ad altri due differenti proprietari, sempre della zona di San Miniato.