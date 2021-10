I controlli

Si allontana dalla struttura per minori, rintracciato alla stazione di Pisa

Tanti interventi per la Polfer: arrestato un uomo che doveva scontare una pena, denunciati in due per possesso di coltelli e di un palo di ferro

Gli agenti della Polfer di Pisa hanno rintracciato un giovane di 15 anni che si era allontanato dalla struttura a cui era affidato. Gli agenti hanno fermato il giovane in stazione dopo aver avuto la segnalazione di un capotreno che lo aveva trovato a bordo solo e sprovvisto di titolo di viaggio. Il ragazzo, dopo aver ritrovato la madre nel frattempo giunta negli uffici di polizia, si è tranquillizzato. Successivamente è stato reinserito nella stessa struttura di provenienta, così come disposto dal tribunale dei minori di Genova. Sempre a Pisa, il giorno seguente, i poliziotti hanno arrestato un 39enne di origine senegalese, domiciliato a Pontedera, perché destinatario di un ordine di carcerazione dovendo scontare una pena di sei mesi di reclusione per vari reati contro la persona commessi a Follonica nel 2013 e denunciato due cittadini italiani, di 19 e 21 anni per possesso di oggetti atti ad offendere. In particolare, i due giovani, fermati per un controllo dai poliziotti, sono stati trovati in possesso di due coltelli con lama affilata e appuntita di 9 centimetri, e un palo di ferro, tutto poi sottoposto a sequestro.