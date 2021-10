Trova un ragazzino solo alla stazione, lo accompagna in questura

Nel pomeriggio di ieri 25 ottobre, un uomo di origine egiziana, si è presentato agli agenti della questura di Pisa con un minore, riferendo di averlo trovato alla stazione ferroviaria, lungo un binario. Il ragazzo di presentava dall’aspetto malandato e trascurato.

Il giovane di lingua araba, riferiva attraverso il cittadino egiziano di essere fuggito dal suo Paese di origine in cerca di una vita migliore. Difficile per gli agenti nell’immediato capire come il giovane fosse arrivato fino a Pisa, comunque lo hanno accompagnato al pronto soccorso per accertamenti sul suo stato di salute e poi è stato affidato al un centro di accoglienza.