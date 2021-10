Trovato morto a 65 anni in un’oliveta

Un uomo di 69 anni, Francesco Raduazzo di Pontedera, è stato trovato morto oggi pomeriggio (26 ottobre) in un’oliveta nei pressi di via Pace a Terricciola.

Sul posto sono giunte l’audo medica di Peccioli e l’ambulanza di Soiana ma per il medico a bordo non c’è stato da far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, per gli accertamenti del caso sono intervenute le forze dell’ordine.