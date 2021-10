Trovato con le dosi in pineta e arrestato

Spaccio di stupefacenti nella pineta sul litorale pisano, nuovo blitz dei carabinieri forestali di Pisa. I militari nel corso dell’ultimo controllo vedendo due luci accese nel bosco si sono avvicinati sospettando un’attività di bracconaggio, ma si sono trovati di fronte a due persone che si sono date alla fuga tra la vegetazione. I militari sono riusciti a bloccare uno straniero di origini nordafricane, trovato in possesso di 29 palline suddivise in 24 involucri di cocaina e 5 involucri di hashish pronte alla vendita per un peso complessivo di 34,44 grammi. Lo spacciatore, uno straniero irregolare senza fissa dimora, è stato arrestato e la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Le operazioni arresto si sono svolte con l’ausilio dei carabinieri del comando provinciale di Pisa.