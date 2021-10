Due ex carabinieri condannati per tentata concussione a un dentista

Sono stati condannati, con rito abbreviato, a due anni e 8 mesi due carabinieri arrestati ad aprile dello scorso anno. L’accusa era di concussione in concorso, poi rimodultata dal giudice in tentata concussione in danno di una dentista. Condannato anche un presunto complice dei due militari dell’Arma, ormai ex.

Secondo l’accusa i tre avrebbero costretto la professionista di Lastra a Signa a consegnargli 6mila euro, chiedendole di versarne altrettanti, se non voleva riccevere multe e articoli di giornali per irregolarità nello studio medico.

Le indagini, e il processo, sono scaturite da una denuncia presentata dalla stessa dentista.