Si finge cliente e ruba in farmacia a Fucecchio: incastrato dalle telecamere

Furto in farmacia a Fucecchio: denunciato il responsabile. Lo scorso 26 ottobre, un uomo, fingendosi un cliente, era entrato nella farmacia Ciardini di via Nazario Sauro ed aveva sottratto prodotti di cosmetica per un valore di circa 150 euro, dandosi poi alla fuga. Sul posto erano intervenuti i carabinieri per le indagini.

Effettivamente, l’esame delle videocamere di sorveglianza ha permesso di ricostruire il furto e dare un volto al malvivente.

I carabinieri hanno quindi individuato l’uomo, un georgiano di 45 anni, residente a Fucecchio, che sottoposto a perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso della refurtiva, immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Per lui è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato.