Furti in case di anziani a Firenze, Pisa e Pistoia: in carcere il capo della banda

È stato sottoposto a fermo un 33enne di origine albanese residente a Pistoia, al termine delle indagini della questura di Prato.



L’uomo sarebbe il capo di una banda di connazionali che negli ultimi mesi avrebbero compiuto almeno 11 colpi in tutta la Toscana, soprattutto nelle province di Firenze, Pisa e Pistoia. I malviventi operavano sempre allo stesso modo, prendendo di mira case isolate e spesso abitate da anziani.

La gang è stata rintracciata grazi all’Audi Q5 rubata a luglio a una famiglia tedesca che era in vacanza in provincia di Siena. La polizia ha individuato l’auto, individuando il 33enne. Nella vettura è stata ritrovata una borsa con gli attrezzi da scasso, oltre a vari oggetti di valore rubati, per un valore di circa 150mila euro.

L’uomo si trova ora in carcere.