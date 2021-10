Pomeriggio nero per gli incidenti in provincia di Pisa

Giornata nera per la provincia di Pisa sul fronte degli incidenti stradali. Nell’arco del pomeriggio si sono verificati tre sinistri di una certa entità che hanno richiesto l’intervento di ambulanza e forze dell’ordine.

In mattinata un incidente si è verificato in via Toniolo a Mezzana, frazione di Cascina. Per una dinamica ancora tutta da chiarire sul posto a seguito di un incidente stradale era presenta una persona giovane, non cosciente, vittima di un politrauma trasporta a Cisanello.

A Pappiana, frazione di San Giuliano, poco dopo le 19 un incidente fra due auto ha creato una carambola per cui uno dei due mezzi è finito contro un tubo del gas. Oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Pisa, che ha trasferito il ferito in codice giallo all’ospedale di Cisanello sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per occuparsio della colonnina del gas, e le forze dell’ordine.

Un uomo di 37 anni di Pontedera, infine, è finito in codice rosso all’ospedale di Cisanello dopo una caduta dalla moto a Lavaiano nel comune di Casciana Terme Lari. Sul posto sono intervenute l’ambuilanza di Cenaia e la medicalizzata della pubblica assistenza di Collesalvetti.