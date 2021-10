Una lunga carovana di ambulanze e mezzi di soccorso per le strade di Santa Croce. Un concerto di sirene spiegate a festa, per celebrare i nuovi mezzi che la Misericordia di Santa Croce mette da oggi al servizio dei cittadini: un pulmino per il trasporto dei disabili, acquistato grazie al contributo di decine di aziende locali, insieme a una nuovissima ambulanza di tipo A che va a rimpiazzare la più vecchia delle tre ambulanze in forza all’associazione.

Due mezzi inaugurati questa mattina (31 ottobre) dal governatore Piero Conservi e dal consiglio della Misericordia di Santa Croce, insieme alla sindaca Giulia Deidda, al presidente della Federazione toscana Misericordie Alberto Corsinovi e al parroco don Donato Agostinelli, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e di decine di altre associazioni di volontariato delle province di Pisa e Firenze. A tutti loro il governatore Conservi ha espresso subito il proprio ringraziamento, lasciandosi andare alla commozione non appena ho ricordato la figura dell’indimenticato Graziano Bertelli, fino al 2017 anima e cuore della Misericordia santacrocese.

“Inaugurare un nuovo mezzo – ha detto Conservi – è sempre il riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto”. “Un impegno che si rinnova” ha aggiunto Deidda, sottolineando il contributo della Misericordia nei primi e drammatici mesi della pandemia: “Avete dato una straordinaria dimostrazione – ha detto la prima cittadina – di quanto è bello stare a fianco dei cittadini in un momento di difficoltà”.

“Non avevamo neppure le mascherine e i dispositivi di protezione – ha ricordato il presidente Corsinovi portando il saluto di tutte le Misericordie toscane – eppure anche in quella fase il volontariato non ha arretrato, pagando talvolta un prezzo altissimo”. Schierati di fronte alla chiesa di Santa Cristiana, i due nuovi veicoli hanno ricevuto la benedizione del parroco don Donato prima del taglio del nastro. Immancabile la foto di gruppo di tutti i volontari dell’associazione, preceduta dalla consegna degli attestati di idoneità per il servizio antincendio avanzato rilasciati a Daniela Zocchi e Marco Bertolini.

Al termine della cerimonia è partita la carovana di tutte le ambulanze e i mezzi di soccorso schierati in piazza Matteotti, prima di rientrare al punto di partenza per il rinfresco offerto dalla Misericordia negli spazi del centro parrocchiale.