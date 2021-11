Imbocca una strada contromano e investe un cane: scatta poi ci ripensa

Ha imboccato una strada contromano e ha investito un cane davanti al suo proprietario, si è inizialmente fermato ma poi è fuggito via, per poi ricredersi e tornare sul posto.

E’ successo attorno alle 20 di ieri sera (31 ottobre) nella zona di Barbaricina, a Pisa. A dare l’allarme alla polizia è stato lo stesso proprietario che ha raccontato l’accaduto, ancora sotto choc. La volante intervenuta, dopo aver indentificato le parti ed i testimoni, ha sanzionato il conducente in quanto non in regola con la revisione del veicolo, privo di documenti al seguito, e ha contestato la circolazione contromano.