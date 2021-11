Sette giovani di Scandicci pestati a sangue fuori da una discoteca in Polonia, uno rischia di perdere un occhio

Picchiati fuori da una discoteca a Varsavia, in Polonia: vittime sette giovani di Scandicci, quasi tutti ventenni. Tre sono finiti in ospedale con una emorragia all’addome, dopo essere stati presi a calci, uno rischia di perdere un occhio

E’ accaduto durante la notte fra venerdì e sabato

Un copione che si ripete, come nella vicenda di Niccolò Ciatti, anche lui di Scandicci, ucciso a pugni e calci in una discoteca in Spagna

Secondo la polizia polacca, che indaga, e secondo i racconti ricevuti dalle famiglie tramite i figli, ci sarebbe stato uno scambio di persone: la gang di Varsava voleva colpire altri.

“Sto seguendo la vicenda che ha visto coinvolti un gruppo di ragazzi di Scandicci a Varsavia, aggrediti fuori da un locale – le parole del sindaco Sandro Fallani sui social – Sono in contatto con le famiglie, con la nostra ambasciata nella capitale e con le forze di polizia. Sono un gruppo di coetanei quasi tutti scandiccesi che sono andati a trovare dei loro amici che al momento si trovano in Polonia per ragioni di studio. La maggior parte di loro ha già fatto rientro nel nostro paese, due sono ancora nella città polacca, uno di questi al momento si trova ricoverato e assistito anche dalla presenza dei famigliari arrivati ieri. Sto lavorando di concerto con i genitori e con le nostre rappresentanze diplomatiche per poter agevolarne il rientro e l’assistenza. Questo fatto ci colpisce e siamo tutti a disposizione per aiutare le famiglie che sono integrate, attive nella comunità locale e che hanno ragazzi tutti studenti universitari”.