Carambola in FiPiLi tra un furgone e un tir: conducenti illesi

Gravi disagi in FiPiLi nella mattinata di oggi per un incidente stradale che stamani (2 novembre) intorno alle 8,30 ha visto due mezzi coinvolti, un furgone e un tir telonato fra interporto e Collesalvetti in direzione Firenze.

I feriti sono usciti autonomamente, ma c’è stato uno sversamento di carburante. Le squadre dei vigili del fuoco hanno interrotto la circolazione per la messa in sicurezza dell’area, per poter permettere la riapertura di almeno una corsia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno con una squadra Aps (auto pompa con serbatoio) e in un secondo momento anche l’autogru per liberare una corsia.