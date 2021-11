Per cause e con dinamica in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada sulla FiPiLi ed è finita contro il guard rail. L’auto sarebbe l’unico mezzo coinvolto e per fortuna non ci sono feriti in modo serio, ma l’incidente sta causando chilometri di coda, 4 al momento, sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno.

E’ successo nella serata di oggi 2 novembre. L’auto stava percorrendo la carreggiata in direzione mare, tra i comuni di Empoli e San Miniato quando ha perso il controllo, al confine tra Pisa e Firenze, proprio sull’Elsa.