Deve scontare due anni per estorsione con metodo mafioso, in carcere 38enne

Doveva scontare una pena a due anni di reclusione per reati di estorsione aggravata con aggravante del metodo mafioso, porto d’arma illegale, lesioni, risalenti all’anno 2011. È stato arrestato nel pomeriggio di ieri (2 novembre) dal personale della squadra anticrimine del commissariato di Viareggio un 38enne, residente a Viareggio, già conosciuto alle forze dell’ordine.

L’arresto arriva in esecuzione dell’ordinanza dell’ufficio di sorveglianza di Pisa. L’uomo era già detenuto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella sua abitazione a Viareggio. La nuova ordinanza è stata emessa in relazione al cumulo di pene concorrenti della procura generale di Firenze per un totale di due anni di reclusione.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto al carcere di Massa Carrara.