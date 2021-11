Covid: ok di Aifa alla seconda dose per chi si è vaccinato con Janssen

Ok di Aifa alla seconda dose per chi si è vaccinato con Janssen.

“Premesso che il vaccino Janssen è l’unico autorizzato in forma di monodose – scrive l’agenzia del farmaco nella sua relazione – e che, in ambito vaccinologico, una dose di richiamo può essere considerata una strategia consolidata per la maggior parte dei vaccini, l’opportunità di prevedere una dose di richiamo appare supportata da un solido razionale”.

Per il richiamo sarà utilizzato un vaccino a MRna, Pfizer o Moderna.



In Toscana sono circa 80mila i residenti vaccinati con Janssen