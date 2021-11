Lavori Acque a Castelfranco: scattano modifiche a viabilità ed erogazione idrica

Modifiche alla viabilità e interruzione idrica notturna. Sono queste alcune delle misure prese nel Comune di Castelfranco di Sotto per consentire ad Acque spa di mettere in atto alcuni interventi di riparazione alle perdite idriche.

Gli interventi, effettuati in simultanea, sono quattro e interessano viale Europa (sull’incrocio con via Solferino), viale 2 Giugno (sull’incrocio con via Francesca Nord), via Mazzini 18 e via Galilei 19. Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 novembre, dalle 22,30 alle 7 sarà poi interrotta l’erogazione dell’acqua in centro storico.

Per permettere la realizzazione dei lavori, sono stati istituiti poi alcuni provvedimenti temporanei di modifica alla circolazione stradale che andranno avanti dal 2 al 12 novembre. Tra questi il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in via Galilei e in via Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con via D’Azeglio e l’intersezione con corso Bertoncini. In queste vie potrà essere consentito il transito esclusivamente ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti porta a porta, ai mezzi di soccorso e di polizia, nonché ai veicoli dei residenti nei tratti interessati dai lavori e a quelli al servizio delle attività compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione e del cantiere installato.

Un restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati con regolamentazione della circolazione stradale a senso unico alternato a mezzo semafori o movieri è stato istituito in viale Europa, all’altezza dell’intersezione con le vie Solferino e Tabellata. È poi interdetto al traffico l’accesso a via Solferino da viale Europa ed è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in viale Europa, nei tratti compresi tra i civici 29 e 33 e tra i civici 24 e 34. Il restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata sono istituito anche in viale Europa, all’altezza dell’intersezione con via Francesca Nord (lato centro storico) e in via Francesca Nord (lato centro storico) all’altezza dell’intersezione con viale Europa. In via Francesca nord è inserito il senso unico di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Magenta e l’intersezione con viale Europa e viale II Giugno, verso Santa Croce Sull’Arno. Temporaneamente è stato disattivato anche il semaforo all’incrocio “dei Grattacieli”, sull’intersezione tra via Francesca Nord, viale Europa e viale II Giugno, con conseguente regolamentazione della circolazione stradale secondo la segnaletica stradale installata sul posto.