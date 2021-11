Ruba al supermercato, denunciato. Nei guai è finito un 44enne beccato mentre tentava di superare la cassa del supermercato Coop di via Valgimigli a Pisa senza pagare.

Il fatto risale alle 19,30 di ieri sera (3 novembre). Sul posto chiamati dalla vigilanza gli agenti delle volanti che hanno identificato il ladro: cercava di trafugare merce dallo store per un valore di 170 euro circa. La merce asportata veniva riconsegnata al supermercato. Nei giorni scorsi erano avvenuti due fatti analoghi ai danni di altri due supermercati siti in Pisa. Anche in quei casi erano stati identificati e denunciati gli autori dei furti e la merce restituita agli esercizi commerciali.