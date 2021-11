Forzano i cancelli e escono da scuola, disordini al Fermi di Pontedera. Il preside denuncia

Momenti di tensione e intervento delle forze dell’ordine, questa mattina (5 novembre) all’istituto tecnico Fermi di Pontedera. Alcuni studenti hanno abbandonato la scuola attorno alle 11 dopo che alcuni esterni avevano forzato un cancello all’edificio nord.

“Non c’è stata alcuna colluttazione, anche se tutto finirà comunque in sede legale per interruzione di pubblico servizio”. Esordisce così Luigi Vittipaldi, dirigente scolastico dell’Itc Fermi di Pontedera, nel commentare la mattinata decisamente turbolenta di oggi finita con tanto di intervento dei polizia e carabinieri.

Questa mattina, infatti, si è tenuto un duro confronto fra il preside ed alcuni studenti universitari, che per almeno due volte avrebbero cercato di forzare l’ingresso della scuola per invitare gli studenti ad uscire, in ossequio alla tradizionale data del 5 novembre, che da sempre si accompagna a goliardate e scorribande di universitari per le scuole superiori della provincia, con invito agli studenti a far forca e abbandonare le aule.



E’ la ricostruzione di quanto accaduto fatta dal dirigente scolastico che annuncia provvedimenti severi. “Il fatto – si legge nella relazione del preside – è accaduto durante la seconda ricreazione con gli studenti che, invece di stare nelle rispettive piazzole distanti almeno 10 metri o seguire i percorsi per il rientro in aula, si erano accalcati al cancello”.

“La cosa più grave – spiega la direzione – è che tale evento è stato probabilmente ‘concordato preventivamente’ in quanto la maggior parte degli studenti aveva con sé il proprio zaino e un’ora prima era stata già respinta un’intrusione forzosa sul cancello principale con intervento della polizia”, chiamata dal preside poco prima delle 10. Alcuni video riprenderebbero anche alcuni studenti nel momento in cui aprono le porte interne dell’edificio nord per far entrare altri giovani, probabilmente studenti di altre scuole limitrofe. Per il preside è stato commesso un reato: quello di interruzione di pubblico servizio”.

“Per i responsabili della forzatura – annuncia – sarà esporta denuncia alle forze dell’ordine intervenute. Per tutti gli altri (quelli che sono usciti da scuola arbitrariamente senza permesso o autorizzazione) i CdC della prossima settimana provvederanno ad emettere le sanzioni disciplinari previste per tali casi che, comunque, vanno oltre l’ammonizione. Si rileva infine che molti studenti, sia di quelli che hanno forzato i cancelli che di quelli usciti indebitamente, erano senza mascherine e tutti assembrati, pertanto, oltre alla violazione delle norme anticovid, si sono esposti ad eventuali rischi in caso di presenza di soggetti positivi nel gruppo. Gruppo che poi è rimasto in strada o sul marciapiede per diverso tempo, anche in presenza della volante della polizia. Intorno alle 11:30 circa poi il gruppo si è diretto in via Salcioli, credo, verso il Montale o XXV Aprile”.

“So che sta circolando la voce che ci sarebbe stata una collutazione – spiega Vittipaldi raggiunto al telefono -. Si tratta di dichiarazioni molto gravi che potranno far incorrere in ulteriori provvedimenti per diffamazione. La tradizione del 5 novembre in questa scuola non è mai stata rispettata, io sono per le regole. All’interno della scuola vi sono studenti minorenni di cui sono direttamente responsabile nei confronti dei genitori, che credo non apprezzerebbero tutto questo. Fortunatamente tutto è stato filmato da me e da altri. Immagini che sono adesso al vaglio delle autorità competenti”.

(notizia in aggiornamento)