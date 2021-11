In scooter contro un’auto, ferito un 59enne

Una persona è rimasta ferita oggi in un incidente stradale. È accaduto oggi (5 novembre) alle 9 in via Aurelia Nord, quando un’auto si è scontrata con uno scooter e un uomo di 59 è rimasto ferito. Sul posto è prontamente intervenuta la Misericordia di Pisa con a bordo il medico per gli accertamenti. L’uomo, infatti, è poi stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Cisanello a causa del trauma agli arti che ha riportato.