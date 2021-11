Incidente in via Cavour a San Romano: a Careggi una giovane di 29 anni

Incidente stradale nella serata di oggi, intorno alle 19,30 a San Romano, frazione di Montopoli Valdarno.

Per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrate due auto in via Cavour.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 29 anni che, per la gravità delle ferite, è stata condotta in codice rosso al Cto di Careggi.