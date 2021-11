Niente ritiro dei sacchi gialli da mesi, un utente di Balconevisi: “Mi sento preso in giro”

È polemica per il mancato ritiro da parte di Geofor dei sacchi gialli di un’utenza a Balconevisi, frazione di San Miniato.

A scrivere è un utente della frazione: “Da giugno – dice – ho inviato decine di segnalazioni tramite la loro app, ho fatto decine di telefonate, ho inviato mail al loro call center sotto consiglio degli operatori telefonici con relativa richiesta di risposta e ticket assegnato ma non ho mai ricevuto notizie. La situazione sta diventando imbarazzante, ogni venerdì metto fuori i sacchi gialli al mattino come da rifiutario ma puntualmente non vengono presi e, abitando in una zona di campagna, spesso mi trovo il mattino dopo a dover raccogliere i rifiuti in giro per la strada per via degli animali che durante la notte fanno razzia”.

“Oltre ad una questione di decoro mi sento preso in giro – prosegue l’utente – possibile che nessuno accolga le mie richieste? Possibile che ci si debba sempre scontrare contro un muro anche per dei servizi così essenziali? Servizi che oltretutto pago incondizionatamente, perchè quando ho fatto richiesta sia a Geofor che ad Abaco di uno sconto in bolletta visto la loro mancata professionalità e il mancato di rispetto dei loro oneri contrattuali mi è stato risposto picche, lo sconto per mancata raccolta non è previsto dal loro regolamento”.

“Non mi è possibile nemmeno cambiare gestione – conclude – perchè come tutti sappiamo Geofor ha il monopolio della raccolta dei rifiuti nella nostra zona e ciò mi sa tanto di un “così è se ti pare”. Questa situazione che si protrae da mesi e tramite i canali “ufficiali” Geofor, dai quali non è mai possibile rintracciare un responsabile, non riesco a risolverla”.