Incidente tra due camion sulla FiPiLi.

I due tir, da quanto ricostruito si arebbero tamponati, mentre una vettura che li seguiva non è riuscita a frenare in tempo e si è incastrata sotto a uno dei due mezzi pesanti.

Foto 2 di 2



Lo scontro ieri (5 novembre) in tarda serata in prossimità dell’uscita per Ponsacco.

L’automobilista, una donna, è stata portata a Cisanello in codice giallo

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e la Polstrada. Lunghe code si sono protratte a lungo in direzione Firenze.