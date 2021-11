Sferra un pugno a un 59enne fuori da un locale e fugge

Una lite scoppiata di fronte ad un locale è degenerata. E’ successo nella notte a Pisa. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno cercato di ricostruire l’accaduto.

Una coppia stava litigando sul marciapiede ed un livornese 59enne, uscito dal locale, ha cercato di calmare gli animi. Una terza persona, in via di identificazione, si era a sua volta intromesso sferrando un pugno al livornese e facendolo cadere a terra, per poi allontanarsi. Il ferito è tuttora ricoverato a Cisanello per il trauma cranico, ma non corre pericolo di vita. Sul caso indaga la squadra mobile.