Si ribalta con l’auto in via Montefalcone a Castelfranco

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: tanta paura questa mattina (8 novembre) poco dopo le 7,30 del mattino in via Montefalcone a Castelfranco di Sotto.

Vista la dinamica dell’incidente sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale, anche per gestire la viabilità. Fortunatamente è emerso che l’uomo non ha riportato lesioni gravi e il codice rosso con cui è entrato all’ospedale di San Giuseppe si è tramutato presto in un codice di minore entità. Il 51enne non corre pericolo di vita.