Aggredisce la compagna e le spacca il parabrezza dell’auto: denunciato 35enne

Denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Una pattuglia delle volanti della polizia è intervenuta ieri (8 novembre) alle 19 per una lite in famiglia al Calambrone. Sul posto ha preso contatti con la donna, vittima di aggressione verbale e fisica da parte del compagno: aveva la maglia strappata e un graffio al dito.

L’ambulanza del 118, arrivata sul posto, l’ha condotta in pronto soccorso, mentre l’uomo, un 35enne pisano, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e per danneggiamento, in quanto nel corso della lite oltre ad aggredire la donna, ha infranto il parabrezza dell’auto di lei.