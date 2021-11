Trasporta rifiuti ferrosi senza formulario, sanzione da oltre 3mila euro

I Forestali di Empoli, impegnati in località Bassa del Comune di Cerreto Guidi, in un servizio di controllo su strada, mirante alla prevenzione e repressione di illeciti connessi alla gestione di rifiuti, hanno visto transitare un furgone con rifiuti metallici sul cassone.

Il furgone sospetto è stato seguito fino ad un impianto di recupero rifiuti non pericolosi situato a Fucecchio dove è stato scaricato il cassone: i rifiuti trasportati erano costituiti da lamiere metalliche, rete metallica e contenitori metallici per quadri elettrici.

All’uscita il mezzo è stato fermato e controllato nonché identificato l’autista del mezzo, di origini marocchine, così come l’intestatario del furgone. Entrambi erano titolari di ditte individuali, regolarmente iscritte all’albo nazionale gestori rifiuti tuttavia il conducente non era dotato di formulario identificativo rifiuto, fatto per cui gli è stato elevato verbale amministrativo per un importo di 3200 euro.

All’immediato accertamento nell’impianto di gestione rifiuti, i carabinieri forestali hanno accertato che era stato accettato il carico di rifiuti, senza il Fir.

Per questo motivo il titolare dell’impianto è stato denunciato.

I militari hanno anche disposto, in base alle previsioni del Tua, l’ammissione al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che consente l’estinzione del reato contravvenzionale, trattandosi di rifiuti non pericolosi e di reato a condotta estinta.