Fermato a Empoli per un controllo e denunciato dai Forestali: trasportava rifiuti ma non era autorizzato

I Forestali di Empoli, durante un servizio di controllo sulla regolarità del trasporto dei rifiuti su strada, hanno fermato in via del Castelluccio un autocarro che stava trasportando rifiuti, in particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) quali una caldaia a metano, due motori elettrici e parti di plafoniere in alluminio. I militari hanno identificato il conducente e proprietario dell’automezzo, di origini marocchine.

Dalla consultazione dell’albo gestori ambientali è emerso che l’uomo era titolare di ditta individuale, con sede legale in Empoli, autorizzato al trasporto di rifiuti non pericolosi; come rame, bronzo, alluminio, piombo, ferro e acciaio. Il furgone era autorizzato per gli stessi rifiuti. Non lo era tuttavia per i Raee trasportati.

I carabinieri forestali hanno quindi sequestrato sia il mezzo che rifiuti.

Il conducente del furgone è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi.

I militari hanno anche disposto, in base alle previsioni del Tua, l’ammissione al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che consente l’estinzione del reato contravvenzionale, trattandosi di rifiuti non pericolosi e di reato a condotta estinta.