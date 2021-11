Ruba abiti all’Oviesse di Pisa, denunciata una 18enne

Furto all’Oviesse di Corso Italia a Pisa ieri sera (10 novembre).

Immediato l’intervento di una volante della questura, dopo che l’addetto alla vigilanza aveva sopreso una ragazza ad oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare dei capi di abbigliamento per un valore di 110 euro.

Gli agenti hanno identificato la giovane, una 18enne pisana, che è stata denunciata per furto aggravato. Sul posto è arrivato il padre che ha provveduto a pagare la merce rubata dalla figlia



Nella notte,alle 2,30. i poliziotti hanno eseguito un sopralluogo per un tentato furt a segno al supermercato Carrefour Express in piazza Papa Giovanni XXIII a Pisa. Ignoti hanno forzato la vetrata della porta d’ingresso mettendo in funzione l’allarme, non riuscendo ad introdursi all’interno.