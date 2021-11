Coronavirus, troppi casi nella scuola di Ponticelli: tamponi “a tappeto”

In una settimana, i nuovi casi di positività al coronavirus sono arrivati a 18 (qui i casi di ieri). Un aumento inaspettato per il comune di Santa Maria a Monte che ormai da giorni non aveva nuovi casi. Un aumento legato soprattutto alla scuola di Ponticelli, infanzia e primaria. Alcune classi sono in quarantena e la situazione è in costante monitoraggio.

Nelle scuole si era concentrata la campagna dei tamponi a Santa Maria a Monte (qui), e di nuovo si ricorre ai tamponi per fermare il contagio tra i più piccoli, quelli non vaccinati, quelli ai quali è più difficile imporre il distranziamento e anche quelli con un sistema immunitario “meno allenato”.

Personale incaricato dal dipartimento d’igiene sarà a disposizione per le classi domani sabato 13 novembre.