Dal divieto di dimora, finisce in carcere

E’ finito in manette, e poi a Sollicciano, arrestato dai carabinieri di Castelfiorentino che hanno dato esecuzione, nel pomeriggio di ieri (11 novembre), ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Firenze nella medesima giornata, un 32enne della Tunisia, da tempo senza fissa dimora.

Il 32enne, che da tempo, in seno alla comunità castellana ha creato non pochi problemi per le sue intemperanze, i continui litigi ed i plurimi danneggiamenti (anche del patrimonio pubblico), lo scorso 3 novembre è stato sottoposto, sempre dal tribunale di Firenze che ha accolto la richiesta dei carabinieri di Castelfiorentino a seguito dell’ennesima denuncia nei suoi confronti per danneggiamento, alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze.

Sin da subito, le plurime violazioni alle prescrizioni imposte e puntualmente segnalate dai carabinieri, hanno portato alla misura del carcere