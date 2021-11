Si ribalta con il trattore in un campo e muore

Tragedia in un terreno a Santa Luce. Un uomo di 78 anni è morto mentre stava guidando un trattore in un appezzamento di proprietà davanti agli occhi del figlio.

E’ successo nel pomeriggio di oggi (13 novembre), per cause che sono ancora in fase di accertamento. L’uomo è stato trovato a qualche metro dal trattore rovesciato: per lui non c’è stato niente da fare.

Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e il personale ha tentato invano di rianimare l’anziano. Non si sa se abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida.