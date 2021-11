Black out per i temporali a San Miniato. Fulmine colpisce il fregio all’ingresso della procura: 3 auto danneggiate

Disagi per il maltempo nella notte anche nel Comprensorio del Cuoio e in provincia di Pisa. Raffica di interventi dei vigili del fuoco.

In alcune zone di San Miniato basso da questa notte è in corso un guasto elettrico. Enel Energiafa che l’energia elettrica ritornerà entro le ore 14.

Il semaforo dell’incrocio di San Miniato basso che al momento non è funzionante a causa della mancanza di energia elettrica.

Nella notte un fulmine ha colpito il fregio della facciata in marmo della procura della Repubblica di Pisa in via Cesare Beccaria. Sul posto sono intervenute volanti della polizia insieme alla Municipale ed ai vigili giurati. Sono state rimosse 3 autovetture, colpite dall’elemento marmoreo: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.