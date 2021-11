Muore nell’auto ribaltata in un fossato

Per lei non c’è stato niente da fare. Maddalena Bendinelli, 74 anni, di San Giuliano Terme è morta nell’auto che si è ribaltata in un fosso a Orzignano.

Una tragedia che si è consumata nella notte tra sabato e domenica. Era circa l’una quando è stato dato l’allarme da alcuni passanti che hanno segnalato una vettura nel fossato che costeggia la strada.

E’ subito scattata la corsa dei soccorritori ma per la donna, rimasta incastrata nelle lamiere non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Pisa, insieme ai vigili del fuoco che hanno tentato di tutto per salvare la donna, ma non c’è stato niente da fare.

Degli accertamenti del caso si occupa la polizia.