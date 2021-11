Rifiuta le cure e aggredisce i sanitari: sedato e portato a Cisanello

Richiesta di soccorso per un giovane.

Le volanti della questura sono intervenute al quartiere Cep in ausilio al personale del 118.

Il ragazzo, aggressivo nei confronti del personale medico, e bisognoso di cure come richiesto dai familiari, non aveva intenzione di andare in ospedale.

Una volta sedato è poi portato al pronto soccorso di Cisanello.