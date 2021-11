Il mezzo finisce in acqua, morto sul lavoro a Stabbia

Per cause e con dinamica ancora da accertare, un mezzo meccanico è finito in un corso d’acqua e una persona è rimasta coinvolta nell’incidente sul lavoro.

Sul posto, a Stabbia di Cerreto Guidi, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, ma l’uomo, 51 anni, era già stato estratto dall’acqua e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per lui era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso che, però, non lo ha preso in carico.