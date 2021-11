Pistola col colpo in canna nell’appartamento di Prato, fece una rapina a Cascina

A casa aveva una pistola non denunciata, un caricatore e proiettili e il 41enne è stato arrestato della polizia di Prato.

Blitz delle volanti nei palazzi via Carlesi a Galceti, dopo una segnalazione di alcuni vicini che avevano sentito degli spari, per eseguire la perquisizione, ed è saltata fuori una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, con il colpo in canna

L’uomo, finito in mantte, è ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per capire se la pistola sia stata usata di recente in qualche delitto.

L’arrestato, persona nota alle forze dell’ordine, circa 10 anni fa mise a segno una rapina a Cascina con la compagna, e nell’auto aveva con sè la figlia di soli 6 mesi.