Doppio incidente a Pisa: due donne investite da auto in ospedale a Cisanello

Due incidenti che hanno coinvolto pedoni nel pomeriggio e nella serata di oggi (16 novembre) a Pisa.

In piazza Manin è stata colpita da una vettura, per cause da verificare, una donna di 78 anni di Pisa. Sul posto l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Pisa che ha condotto la donna in codice rosso all’ospedale di Cisanello.

Un’altra donna investita in via del Brennero, nelle vicinanze dell’arco di San Zeno a Pisa è stata condotta all’ospedale di Cisanello in codice rosso dopo l’investimento che l’ha sbalzato in alto e poi sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta l‘ambulanza medicalizzata della Pubblica Assistenza di Pisa. Del fatto sono state avvisate le forze dell’ordine.